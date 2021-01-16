السبت، 16-01-2021
10:28 ص
متابعات- أمينة عبد العال
أعاد المطرب محمد
منير نشر أغنيته " فينك يا حبيبي
" مرة أخري علي قناته بعد أن حذفها
موقع " اليوتيوب
" عقب طرحها منذ 4 أيام .
و أرجعت تقارير صحفية
إلي أن سبب الحذف هو أن الأغنية ليست مملوكة لمحمد منير
بالكامل حيث أنها في
الأساس أغنية المطرب النوبي بحر أو جريش ، حسبما نشرت " أخبار المزيكا "
.
و كان منير قد أهدي
الأغنية لروح زوج شقيقته و ابن عمته ومدير
أعماله محمود أبا زيد تزامنا مع ذكري
وفاته .
جدير بالذكر أن أغنية
" كفاية بعاد
" من الأغاني التي يعيد منير تقديمها من جديد ضمن مشروع
غنائي ضخم قرر فيه أن يعيد إحياء الأغاني الشهيرة سواء النوبية أو السودانية أو المصرية التي تمثل تراث مصري مهم .