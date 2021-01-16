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السبب الحقيقي لحذف " اليوتيوب " أغنية محمد منير " فينك يا حبيبي "

محمد منير
محمد منير
 
السبت، 16-01-2021 10:28 ص متابعات- أمينة عبد العال
أعاد المطرب محمد منير نشر أغنيته " فينك يا حبيبي " مرة أخري علي قناته بعد أن حذفها موقع " اليوتيوب " عقب طرحها منذ 4 أيام .
و أرجعت تقارير صحفية إلي أن سبب الحذف هو أن الأغنية ليست مملوكة لمحمد منير بالكامل حيث أنها في الأساس أغنية المطرب النوبي بحر أو جريش ، حسبما نشرت " أخبار المزيكا " .
و كان منير قد أهدي الأغنية لروح زوج شقيقته  و ابن عمته ومدير أعماله محمود أبا زيد  تزامنا مع ذكري وفاته .
جدير بالذكر أن أغنية " كفاية بعاد " من الأغاني التي يعيد منير تقديمها من جديد ضمن مشروع غنائي ضخم قرر فيه أن يعيد إحياء الأغاني الشهيرة سواء النوبية أو السودانية  أو المصرية التي تمثل تراث مصري مهم .
 

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