الرئيس الفلسطيني ينعي وحيد حامد بإكليل علي قبره

السبت، 02-01-2021
02:39 م
متابعات- أمينة عبد العال
قدم
وفد سفارة فلسطين في القاهرة إكليل من الزهور باسم الرئيس الفلسطيني محمود عباس
" أبو مازن " ، للتعبير عن حزن الرئيس علي رحيله .
وتوفي
في الساعات الأول من صباح اليوم ، الكاتب والسيناريست الكبير وحيد حامد
، عن عمر يناهز
77 عاما، إثر أزمة صحية ، وقد أقيمت صلاة الجنازة في مسجد الشرطة بالشيخ زايد .
وكان من بين المتواجدين لأداء صلاة الجنازة، الفنان
أحمد حلمي وزوجته الفنانة مني زكي، الفنان كريم عبد العزيز، والفنان عزت العلايلي والفنانة إلهام شاهين، كما تواجدت وزيرة
الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، ونقيب المهن التمثيلية الفنان أشرف زكي.
جدير بالذكر أن الراحل وحيد حامد
قدم العديد من الأفلام السينمائية الناجحة خلال مشواره
الفني، أبرزها: الإرهاب والكباب، البريء، غريب في بيتي، طيور الظلام، اضحك الصورة تطلع
حلوة، سوق المتعة، دم الغزال، محامي خلع، ومن أهم الأعمال التلفزيونية التي قدمها:
شياطين الليل، البشاير، العائلة، الجوارح، الدم والنار، كل هذا الحب، الرجل الذي عاد،
أنا وأنت وساعات السفر .