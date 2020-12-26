السبت 26 ديسمبر 2020
توقيت مصر 13:34 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

حبيبة طارق العريان تفجر مفاجأة عن سبب انفصاله عن أصالة

رهف القنون تفاجئ الجميع بانفصالها عن والد طفلها وتكشف السبب صادم

الدولي للسياحة والسفر WTTC يحتفل بحصول 200 وجهة سياحية حول العالم على خاتم السفر الآمن

بسبب " كورونا".. إصابة طفل بجلطة دماغية

«علاقة غير شرعية».. دكتور جامعي شهير يقتل طالبة بطريقة بشعة (صور)

تعرف علي أعراض السلالة الجديدة لفيروس " كورونا"

القوي العاملة تسترد 9 مليون ليرة كفالة 6 مصريين

فنانة كويتية شهيرة تفاجئ الجميع بإطلالة صادمة

أمنية غريبة تطلبها ملكة بريطانيا في عام 2021

تراجع كبير غير متوقع للدولار أمام الجنيه في المعاملات الصباحية

ADS
 

الدولي للسياحة والسفر WTTC يحتفل بحصول 200 وجهة سياحية حول العالم على خاتم السفر الآمن

المجلس الدولي للسياحة
المجلس الدولي للسياحة
 
السبت، 26-12-2020 11:42 ص متابعات- أمينة عبد العال
نشر الموقع الرسمي للمجلس الدولي للسياحة والسفر WTTC تقريراً عن آخر إحصاءات المقاصد السياحية التي حصلت على خاتم السفر الآمن Safe Travels stamp   والذي أطلقه المجلس في مايو الماضي بهدف استعادة ثقة المسافرين والسائحين وإحياء قطاع السفر والسياحة عالمياً، وذلك في ظل تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد.
فقد أشار التقرير إلى حصول 200 وجهة سياحية حول العالم هذا العام على هذا الخاتم، لافتا إلى أن مصر جاءت من بين هذه الوجهات والمقاصد السياحية الشهيرة التي حصلت على الخاتم حيث قامت بطمأنة المسافرين واستعادة ثقتهم في السفر إليها مرة أخرى، وذلك في ظل الإجراءات الوقائية والاحترازية وضوابط السلامة الصحية التي اتخذتها وزارة السياحة والآثار المصرية لاستئناف السياحة الوافدة إليها وضمان سلامة وأمن السائحين والعاملين بقطاع السياحة.
وأوضح التقرير أن الحصول على هذا الخاتم يتيح للمسافرين فرصة لتمييز المقاصد التي اعتمدت بروتوكولات موحدة عالمية للسلامة الصحية حول العالم والتي تضع صحة وسلامة المسافرين إليها على رأس أولوياتها مما يمكنهم من القيام برحلات آمنة بها.
ومن جانبها، أشارت السيدة جلوريا جيفارا رئيس المجلس الدولي للسياحة والسفر، إلى أن وصول عدد المقاصد التي حصلت على هذا الخاتم لهذا العدد يعكس الجهود الكبيرة التي قامت بها هذه المقاصد، كما أنه يؤكد على التعاون الذي يتم لإعادة بناء ثقة المسافرين والسائحين في جميع أنحاء العالم وإحياء قطاع السفر والسياحة الدولي.
جدير بالذكر أن المجلس الدولي للسياحة والسفر WTTC كان قد منح مصر هذا الخاتم Safe Travels stamp في يونيو الماضي، كما قام المجلس أيضا باعتماد الإجراءات الوقائية والاحترازية وضوابط السلامة الصحية التي اتخذتها وزارة السياحة والآثار المصرية بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان المصرية ووفقا لمعايير منظمة الصحة العالمية لاستئناف السياحة الوافدة اليها بما يضمن سلامة وأمن السائحين والعاملين بالقطاع السياحي.
 

إقرأ ايضا

ارشيفية

تعرف علي أعراض السلالة الجديدة لفيروس " كورونا"

عادل إمام

يسرا تكشف عن هوية الفنانة التي شتمت عادل إمام ولم يستطع الرد

إبراهيم عيسى

إصابة إبراهيم عيسى بـ فيروس كورونا

أخبار متعلقة

الجدارية

ترميم رسم جداري الخاص بالمقبرة رقم ١٠٠ بمنطقة الكوم الأحمر

مجموعة من الميداليات التذكارية لمدينة القاهرة

إصدار مجموعة من الميداليات التذكارية لمدينة القاهرة التاريخية في عيدها الـ ١٠٥٠

شارع المعز

إجراءات جديدة من السياحة لتطوير شارع المعز