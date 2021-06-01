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الدولار يرتفع مجددًا ويسجل هذا الرقم في المعاملات الصباحية

الدولار
الدولار
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الثلاثاء، 01-06-2021 09:30 ص متابعات- أمينة عبد العال
يقدم موقع " المصريون " لقرائه الكرام متابعة مستمرة لأسعار الدولار في البنوك .
وسجل سعر الدولار اليوم الثلاثاء 1 يونيو حالة من الارتفاع الطفيف بمقدار قرش واحد، حيث سجل 15.68 جنيه ، بينما سجل في معاملات أمس الصباحية 15.67 جنيه.
وسجل الدولار في البنك المركزي المصري 15.62 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.72 جنيه ، وسجل في البنك الأهلي المصري 15.61 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.71 جنيه .
كما سجل في البنك التجاري الدولي 15.63 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.73 جنيه، وسجل في بنك مصر 15.61 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.71 جنيه .
 

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