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" الخميرة البيرة " تكشف عن الإصابة بـ "كورونا" في 15 دقيقة

" الخميرة البيرة " تكشف عن الإصابة بـ "كورونا" في 15 دقيقة

ارشيفية
ارشيفية
 
الأربعاء، 30-09-2020 11:47 ص متابعات- أمينة عبد العال
يجري الباحثون حاليا اختبارات للكشف عن الإصابة بفيروس " كورونا" في اختبار يستغرق 15 دقيقة وذلك باستخدام خميرة الخبز "خميرة بيرة" كمكون رئيسي .
ومنحت حكومة كوينزلاند شركة التكنولوجيا الحيوية " شينج تكنولو جيز " تكويلا مقداره 1.07 ملايين دولار أمريكي للإنفاق علي المشروع الذي قال باحثون أنه يعمل بطريقة مماثلة لاختبار الحمل ، حسبما نشرت " وكالة الأنباء الألمانية " .
وأشار كبير الباحثين يادفير جريوال أنه يتم وضع بضع قطرات من محلول خاص علي مسحة أنف ثم يمكن تطبيق الاختبار علي شريط ويمكن الحصول علي النتيجة في غضون من 5 إلي 15 دقيقة اعتمادا علي شدة الإصابة ، موضحا أن الخميرة تحتوي علي جزئيات بإمكانها حبس الفيروس " .
و أضاف أنه يمكن استخدام هذا الاختبار السريع الرخيص عند دخول المناطق عالية الخطورة مثل المستشفيات و مرافق رعاية المسنين ومراكز التسوق لافتا إلي أن الاختبار نفسه يجري عليه أبحاث أيضا في الولايات المتحدة بالتعاون الحكومة الاسترالية لإتاحة الاختبار بنهاية العام .
 

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