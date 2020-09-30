" الخميرة البيرة " تكشف عن الإصابة بـ "كورونا" في 15 دقيقة

الأربعاء، 30-09-2020
11:47 ص
متابعات- أمينة عبد العال
يجري الباحثون حاليا اختبارات للكشف عن الإصابة بفيروس " كورونا
"
في اختبار يستغرق 15 دقيقة وذلك باستخدام خميرة الخبز "خميرة بيرة"
كمكون رئيسي .
ومنحت حكومة كوينزلاند شركة التكنولوجيا الحيوية " شينج تكنولو جيز
" تكويلا مقداره 1.07 ملايين دولار أمريكي للإنفاق علي المشروع الذي قال
باحثون أنه يعمل بطريقة مماثلة لاختبار الحمل ، حسبما نشرت " وكالة الأنباء
الألمانية " .
وأشار كبير الباحثين يادفير جريوال أنه يتم وضع بضع قطرات من محلول خاص
علي مسحة أنف ثم يمكن تطبيق الاختبار علي شريط ويمكن الحصول علي النتيجة في غضون
من 5 إلي 15 دقيقة اعتمادا علي شدة الإصابة ، موضحا أن الخميرة تحتوي علي جزئيات
بإمكانها حبس الفيروس " .
و أضاف أنه يمكن استخدام هذا الاختبار السريع الرخيص عند دخول المناطق
عالية الخطورة مثل المستشفيات و مرافق رعاية المسنين ومراكز التسوق لافتا إلي أن
الاختبار نفسه يجري عليه أبحاث أيضا في الولايات المتحدة
بالتعاون الحكومة
الاسترالية لإتاحة الاختبار بنهاية العام .