الخميس 24 سبتمبر 2020
توقيت مصر 19:48 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

الـ "عرق سوس" خطر على الصحة.. وفاة مسن يكشف السر

"فايلر" يرحل عن الأهلي والإعلان عن المدرب الجديد

الملك سلمان يصدر أمرين ملكيين جديدين

باحثون سويديون يبتكرون اختبارًا «سريعًا ورخيصًا» لكورونا

السيسي يصدر تكليفات جديدة للحكومة بشأن كورونا

الحكومة تنفي غلق محطات المترو غدًا الجمعة

أول تعليق من الكرملين على ترشيح «بوتين» لجائزة نوبل للسلام

من أعجب ما رأى النبى ﷺ

بعد الإفراج عنها.. «منة عبدالعزيز» تفاجئ الجميع بفيديو جديد

تزامنًا مع العيد الوطني.. تغريدة مفاجئة من «آل الشيخ» عن الإخوان

الحب في زمن كورونا.. قصة حب تبدأ من البلكونة وتتوج بالزواج

200924-coronavirus-romeo-juliet-italy
ميشيل دالباوس وباولا أنيلي
الخميس، 24-09-2020 07:34 م فتحي مجدي

عاش شاب وفتاة قصة حب أثناء إغلاق فيروس كورونا في مدينة فيرونا بإيطاليا، وهما الآن مخطوبان ويستعدان للزواج.

قال ميشيل دالباوس ( 38 عامًا)، إنه كان حبًا من النظرة الأولى عندما شاهد باولا أنيلي ( 40 عامًا)، وهي تؤدي عزفًا على الكمان لرفع معنويات الجيران على شرفة الطابق السادس في منتصف الليل في مارس، حسبما ذكرت صحيفة "واشنطن بوست".

أضاف دالباوس: "لقد أذهلت على الفور جمال هذه الفتاة، بابتسامتها. كان علي أن أعرفها".

وعلى الرغم من العيش جنبًا إلى جنب لسنوات، إلا أنهما لم يلتقيا أبدًا، لكنه لفت انتباهها أيضًا.

قالت أنييلي، وهي محامية: "فكرت على الفور: يا له من فتى جميل. كانت لحظة ساحرة".

وعلم دالباوس أن أخته تعرفها من صالة الألعاب الرياضية، وبدأ في متابعتها على "إنستجرام"، وبدأت المغازلة بينهما عبر وسائل التواصل الاجتماعي. 

وفي إحدى الليالي، بقيت طيور الحب مستيقظة حتى الساعة الثالثة صباحًا، وسرعان ما تطورت المغازلة بينهما عبر الشرفة إلى علاقة حب، وكانا يتوقان لمقابلة بعضهما للمرة الأولى، لكن الفيروس حاصرهما لعدة أشهر.

وعلق دالباوسلافتة في الطابق العلوي من المنزل المقيم فيه، وكتب عليها اسم باولا في محاولة للتعبير عن مشاعره.

وفي أوائل مايو، التقيا أخيرًا في حديقة قريبة - أخيرًا - ومزقا أقنعتهما وقبلا بعضهما. في غضون أسابيع، احتفلا بخطوبتهما، وهما يخططان الآن للزواج.

 

إقرأ ايضا

Capture

بعد الإفراج عنها.. «منة عبدالعزيز» تفاجئ الجميع بفيديو جديد

1c61484016e6dabe58402d382a272b3a

ناشطة سعودية: «ربنا لا يغضب لتعري المرأة»

ساويرس

شاهد صدمة نجيب ساويرس بعدما رسم له شاب صورة قبيحة جدًا

أخبار متعلقة

ارشيفية

دراسة جديدة تكشف سر مقاومة الأطفال لفيروس "كورونا‎‎"

ارشيفية

العلماء يكشفون السبب الحقيقي وراء تفشي " كورونا" في الصيف

جيتس

جيتس يكشف موعد طرح لقاح " كوفيد_19" وانتهاء الوباء

ارشيفية

اختبار جديد يتعرف علي جينوم الفيروس التاجي

http___cdn.cnn.com_cnnnext_dam_assets_200917130331-italian-sailing-family-6

أسرة تبيع منزلها لشراء قارب وقضاء عام كامل داخل البحر

download (8)

بشري سارة.. عقار لعلاج كورونا يظهر فعالية تصل الى 100 بالمئة