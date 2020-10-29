الجمهور يشيد بجمال نجلاء فتحي في أحدث ظهور لها

الخميس، 29-10-2020
01:07 م
المصريون
نشر المخرج خضر محمد خضر
مقطع
فيديو له أهداء من زوجته ياسمين ابو النجا
ابنة الفنانة نجلاء فتحي.
حيث حرصت ياسمين على تجميع العديد من المقاطع المصورة لأقرب الأصدقاء له
ليقدموا له التهنئ بعيد ميلاده الأربعين، وكان من بينهما الفنانة نجلاء فتحي التي
حرصت على تهنئة زوج ابنتها بعيد ميلاده، وبدت الفنانة بكامل جمالها كما أعتاد
عليها الجمهور بالرغم من بلوغها العام 68، إلا إن الجمهور أكد على إنها منبع
للطاقة الإيجابية والحياة.
يشار إلي إن أخر ظهور للفنانة نجلاء فتحي كان في عزاء زوجها الإعلامي حمدي
قنديل وقد ابتعدت عن الشاشة لإصابتها بمرض الصدفية.