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الثعابين الطائرة تثير الرعب في جنوب آسيا

ثعبان طائر
ثعبان طائر
 
الأحد، 03-01-2021 10:56 ص متابعات- أمينة عبد العال
من الطبيعي أن تري الثعابين تزحف علي الأرض وهو أمر كفيل بإثارة الرعب في النفوس، إلا أن رؤيتها طائرة أثار الهلع في بعض أماكن تواجدها ومنها جنوب و جنوب شرق آسيا .
والثعبان الطائر معروف باسم " ثعبان شجرة الجنة ، وهو في الحقيقة لا يطير إلا أنه ينزلق من شجرة إلي أخري أو من الشجرة إلي الأرض فهي لا تمتلك أجنحة ، وهذا النوع من الثعابين ماهر جدا في تسلق الأشجار لذلك غالبا ما يتم مشاهدته فوق أعالي الأشجار وقممها ، حسبما نشر موقع " سي إن إن " الإخباري الأمريكي.
وقد تمكن فريق من العلماء في جامعة فرجينيا للتكنولوجيا من فك لغز الثعابين الطائرة في دراسة حديثة نشرت في "نيتشر فيزيكس" ، حيث درس الباحثون حركة الثعابين الطائرة في المختبر من خلال تسجيل حركاتها باستخدام كاميرات فيديو فائقة الجودة وعالية السرعة وتبين أن جزء من طريقتها في التحليق و الانزلاق تمكن في تسطيح أجسامها بالإضافة إلي حركات تشبه الأمواج مما يعني أن الثعابين الطائرة تبدو و كأنها تسبح في الهواء أثناء انزلاقها .
 

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