الثعابين الطائرة تثير الرعب في جنوب آسيا

الأحد، 03-01-2021
10:56 ص
متابعات- أمينة عبد العال
من الطبيعي أن تري الثعابين تزحف علي الأرض وهو أمر كفيل بإثارة الرعب في
النفوس، إلا أن رؤيتها طائرة أثار الهلع في بعض أماكن تواجدها ومنها جنوب و جنوب
شرق آسيا .
والثعبان
الطائر معروف باسم " ثعبان
شجرة الجنة ، وهو في الحقيقة لا
يطير إلا أنه ينزلق من شجرة إلي أخري أو من الشجرة إلي الأرض فهي لا تمتلك أجنحة ،
وهذا النوع من الثعابين ماهر جدا في تسلق الأشجار لذلك غالبا ما يتم مشاهدته فوق
أعالي الأشجار وقممها ، حسبما نشر موقع " سي إن إن " الإخباري الأمريكي.
وقد تمكن فريق من العلماء في جامعة فرجينيا للتكنولوجيا من فك لغز الثعابين
الطائرة في دراسة حديثة نشرت في "نيتشر فيزيكس" ، حيث درس الباحثون حركة
الثعابين الطائرة
في المختبر من خلال تسجيل حركاتها باستخدام كاميرات فيديو فائقة
الجودة وعالية السرعة وتبين أن جزء من طريقتها في التحليق و الانزلاق تمكن في تسطيح
أجسامها بالإضافة إلي حركات تشبه الأمواج مما يعني أن الثعابين الطائرة
تبدو و
كأنها تسبح في الهواء أثناء انزلاقها .