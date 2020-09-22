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بعد نجاح الجزء الأول عالمياً

الترولز في مهمة لإنقاذ العالم من الهارد روك في Trolls World Tour

الترولز
الترولز
الثلاثاء، 22-09-2020 02:49 م متابعات- أمينة عبد العال
بعد النجاح الكبير للجزء الأول عالميًا من فيلم التحريك Trolls، تعود كائنات الترولز في مغامرة جديدة لإنقاذ العالم من سيطرة موسيقى الهارد روك، وذلك ضمن أحداث الجزء الثاني Trolls World Tour، والذي تقوم شركة فور ستار بتوزيعه في دور العرض المصرية ابتداء من 23 سبتمبر الحالي.

وتبدأ أحداث الجزء الثاني Trolls World Tour باكتشاف كل من بوبي وبرانش لحقيقة انتماء كائنات الترولز إلى ستة قبائل مختلفة، منتشرة في مناطق متفرقة من العالم، ولكل قبيلة لون موسيقي خاص بها يحدد هويتها وهم البوب، الفانك، الكلاسيك، التكنو، الـCountry والهارد روك. وفي مواجهتهما لملكة قبيلة الهارد روك التي تحاول السيطرة على العالم وتدمير كل أنواع الموسيقى الأخرى، تحالف كل من بوبي وبرانش مع أصدقائهما للذهاب في جولة حول العالم والتعاون مع القبائل الأخرى لإنقاذ موسيقاهم والحفاظ على هوياتهم، حسبما نشرت "المصري اليوم" .

جدير بالذكر أن  الجزء الأول قد تخطت إيراداته 346 مليون دولار عالميا ، وترشح لجائزتي أوسكار وجولدن جلوب لأفضل أغنية أصلية. الجزء الثاني Trolls World Tour من إخراج والت دورن، وتأليف كل من جوناثان أيبل، جلين بيرجر، إليزابيث تيبيت، مايا فوربس، ووالاس ولدارسكي، ويشارك في بطولته مجموعة كبيرة من الممثلين والمغنيين العالميين منهم آنا كندريك، جاستن تيمبرليك، أوزي أوزبورن، ريتشل بلوم، جورج كلينتون، ماري جي بلايج وكيلي كلاركسون.
وينطلق الفيلم في دور العرض المصرية من خلال شركة فور ستار ، برجاء مراجعة مواعيد الحفلات مع دور العرض.

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