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" البارون " يستقبل طلبة فنون حلوان في معرض " في ضيافة أمبان"

قصر البارون
قصر البارون
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السبت، 12-06-2021 10:16 ص متابعات- أمينة عبد العال
افتتح الدكتور أسامة طلعت رئيس قطاع الآثار الإسلامية و القبطية و اليهودية و الدكتور سيد قنديل عميد كلية الفنون الجميلة جامعة حلوان، معرضًا للأعمال الفنية لطلبة كلية الفنون الجميلة جامعة حلوان تحت عنوان "في ضيافة امبان" وذلك بحديقة قصر البارون إمبان.
يأتي ذلك في إطار اهتمام وزارة السياحة والآثار برفع الوعي السياحي و الأثري لدي جموع الشعب المصري وتنمية الدور التعليمي والمجتمعي للمواقع الأثرية والمتاحف، حسب البيان الذي تلقت " المصريون" نسخة منه.
حضر الافتتاح الإعلامي شريف مدكور ولفيف من أساتذة الكلية و الآثاريين، حيث تم عرض عدد من اللوحات الفنية التي  تتناول وتبرز العناصر المعمارية والفنية لقصر البارون المستوحى من طراز العمارة الهندسية.
وقالت بسمة سليم مدير عام القصر، ان المعرض يضم عدد ٨٨ لوحة بخامات متنوعة  لطلاب كل من الفرق الثانية والثالثة والرابعة بقسم الجرافيك و سوف يستمر المعرض حتى ٢٠ يونيو ٢٠٢١، بقاعة العرض المؤقت بقصر البارون امبان.
 

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