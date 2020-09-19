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البائع الذي نهره عمرو دياب أمام دينا الشربيني يكشف أسرارا عن الواقعة: مكنتش عايز فلوس

عمرو دياب
البائع الذي نهره عمرو دياب يكشف أسرارا عن الواقعة: مكنتش عايز منه فلوس
السبت، 19-09-2020 08:48 ص أحمد عادل شعبان
ظهر الفنان عمرو دياب أمام إحدى المراكب النيلية في القاهرة وبصحبته الفنانة دينا الشربيني.

و تجمع المعجبون حول دياب لكن الأمن الخاص به قام بإبعادهم من المكان وسط انفعال الهضبة.

وحاول بائع ورود الوصول للفنانة دينا الشربيني لإهدائها وردة لكن عمرو دياب انفعل: حاسب رجلك يابني والمصحف ما خدت منك حاجة.

وعلق بائع الورود على القصة قائلا: أنا ببيع ورد في المنطقة من فترة وكنت عايز أهدي وردة لدينا الشربيني عشان بحب تمثيلها بدون فلوس خالص .

وأضاف: مكنتش عايز أبيعلهم .. انا بحب عمرو دياب وكنت عايز أتصور معاه.
 

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