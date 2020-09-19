البائع الذي نهره عمرو دياب أمام دينا الشربيني يكشف أسرارا عن الواقعة: مكنتش عايز فلوس

السبت، 19-09-2020
08:48 ص
أحمد عادل شعبان
ظهر الفنان عمرو دياب
أمام إحدى المراكب النيلية في القاهرة وبصحبته الفنانة دينا الشربيني.
و تجمع المعجبون حول دياب لكن الأمن الخاص به قام بإبعادهم من المكان وسط انفعال الهضبة.
وحاول بائع ورود الوصول للفنانة دينا الشربيني لإهدائها وردة لكن عمرو دياب
انفعل: حاسب رجلك يابني والمصحف ما خدت منك حاجة.
وعلق بائع الورود على القصة قائلا: أنا ببيع ورد في المنطقة من فترة وكنت عايز أهدي وردة لدينا الشربيني عشان بحب تمثيلها بدون فلوس خالص .
وأضاف: مكنتش عايز أبيعلهم .. انا بحب عمرو دياب
وكنت عايز أتصور معاه.