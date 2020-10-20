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الإفتاء توضح حكم الاقتراض لسداد الديون

الإفتاء
الافتاء
 
الثلاثاء، 20-10-2020 05:07 م أحمد سالم
"ورثنا قطعة أرض عن والدنا، وعلينا ديون لجهات كثيرة، فعرضنا الأرض للبيع لكن كل من جاء لشرائها يبخس حقها، وأنا موظف فهل يجوز أن آخذ قرضا بضمان راتبي وأسدد الديون وتكون الأرض ملكي؟".. سؤال أجاب عنه الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عبر البث المباشر المذاع على صفحة دار الإفتاء، بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وأجاب "ممدوح"، قائلًا "هذا قرض حرام والله أعلم". 

وفي فتوى أخرى، يقول السائل "تراكمت عليّ الديون، ولا يوجد معى مال لتسديدها فهل يجوز اقتراض مبلغ لسداد ما عليّ؟"، وأجابه الشيخ عبدالله العجمي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عبر صفحة دار الإفتاء بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك". 

ورد العجمي، قائلًا "نعم، يجوز لك الإقتراض لأنك فى حاجة ضرورية للمال ولا يوجد معك ما تسدده، فهذا جائز شرعًا لأن هذه حاجة ضرورية". 
 

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