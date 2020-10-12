الإفتاء: المال المكتسب من يوتيوب حرام

الإثنين، 12-10-2020
04:36 م
أحمد سالم
ورد سؤال الى صفحة دار الإفتاء
الرسمية يقول صاحبه: "ما حكم المال المكتسب من الإعلانات عبر يوتيوب
؟"
وردّ الدكتور مجدي عاشور مستشار مفتي الجمهورية خلال البث المباشر عبر صفحة دار الإفتاء
للرد على أسئلة المتابعين قائلا: "إذا كانت هذه الإعلانات متفقا عليها بين طرفين ولا يوجد بها محظورات شرعية أو قانونية فلا بأس بها ومالها حلال".
وأضاف عاشور: "أما إذا كانت هذه الإعلانات فيها محظورات شرعية كالعري والجنس أو قانونية كالتحريض على الدولة أو الدعوة الى فساد فهنا لا تجوز، ومالها حرام".
وفي رده على سؤال آخر، قال الدكتور مجدي عاشور مستشار مفتي الجمهورية إن وضع المرأة صورتها على فيس بوك غير مستحب ليس من باب الحرام والحلال، ولكن من باب سد الذرائع وخوفا من أن يكون شخص ضعيف النفس قد يستغل الصورة عن طريق الفوتوشوب ويقوم بتشويهها واستغلالها بشكل سيئ.
وأضاف عاشور خلال إجابته عن أسئلة المواطنين عبر البث المباشر لصفحة دار الإفتاء
قائلا: "يجب على المرأة أو الفتاة عند وضع صورتها على موقع التواصل ان تكون محتشمة أو محترمة".