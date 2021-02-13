السبت، 13-02-2021
02:48 م
متابعات- أمينة عبد العال
أعلنت دار الإفتاء أن الفتاة التي توفيت دون أن تتزوج لها ثواب عظيم في
الآخرة و أجر الشهادة .
وأكد الشيخ أحمد وسام مدير البوابة
الإلكترونية و أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية أن لفتاة التي توفيت
دون زواج
وصبرت على ذلك تكون شهيدة
في الآخرة ، لقوله صلى الله عليه وسلم " والمرأة
تموت بجُمع شهيدة
" ، والمقصود بجُمع عند بعض العلماء الحمل أو البكارة فهو شئ
مجموع بها غير منفصل عنها إذا ماتت على ذلك ، حسبما نشرت " اليوم السابع " .
وطال الشيخ وسام الفتيات بعدم رفض الزواج
لمجرد الرفض لقوله
صلي الله عليه وسلم :" إذا جاءكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه ، إلا
تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير " .