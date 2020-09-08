الإعلان عن أول زواج مثلي بين فتاتين بالمنصورة

الثلاثاء، 08-09-2020
06:15 م
أحمد سالم
في مخالفة لكل الأعراف والأخلاقيات التي تربى عليها مجتمعنا المصري الأصيل، ومخالفة لتعاليم كل الأديان التي أنزلها الله من السماء، وفي ظل انعدام الرقابة المجتمعية أعلنت فتاتان من المنصورة زواج
هما زواج
ا مثليا
أعلنت فتاة تدعى "شيرين مكاوي" عبر صفحتها على فيسبوك زواج
ها من فتاة أخرى تدعى "ريم محسن" قائلة : "أخيرا وبعد محاولات كتيرة لإقناع الناس وأهلنا هيجمعنا بيت واحد".
والمثير للجدل فيما كتبته أنها أعلنت موافقة أهلهما على الزواج
قائلة، :" جاء ذلك بعد إلحاح على أهل كلتينا والحصول على موافقتهم ".
وتبع هذا الإعلان الغريب حالة كبيرة من الغضب واستياء رواد الفيسبوك رافضين وجود مثل هؤلاء الأشخاص بيننا في مصر و مطالبين الجهات المعنية بالتدخل الفوري لإيقاف مثل هذه الأفعال حتى لا تصبح ظاهرة في مجتمعنا