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الأرصاد تعلن عن موعد انتهاء فصل الصيف

ارشيفية
درجات الحرارة
الجمعة، 18-09-2020 10:42 ص متابعات- الدويني فولي
 9/18/2020 أعلنت هيئة الأرصاد الجوية أنه باقي 5 أيام فقط علي بداية فصل الخريف والذي يبدأ أول أيامه الأربعاء المقبل 23 سبتمبر و يستمر لمدة 3 أشهر حتى نهاية ديسمبر .
 وأشارت الهيئة إلي أنه مع بداية فصل الخريف ستبدأ الأجواء بالاعتدال في درجة الحرارة بوجه عام تدريجيا لافتة إلي أنه فصل التقلبات الحادة السريعة حيث يتخلله حالات من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية .
وتوقع الخبراء أن يكون الأربعاء أول أيام الخريف مائل للحرارة رطب نهارا لطيف ليلا علي القاهرة و الوجه البحري و يصاحبه شبورة مائية صباحا و الرياح معتدلة تنشط أحيانا ويكون الطقس علي السواحل الشمالية الغربية معتدل نهارا لطيف ليلا و الرياح نشطة ، بينما يبقي الطقس شديد الحرارة علي محافظات الصعيد نهارا معتدل ليلا والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة غربا .
 

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