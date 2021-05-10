الأرصاد تحذر سكان مكة المكرمة والمدينة المنورة من طقس اليوم

الإثنين، 10-05-2021
10:26 ص
متابعات- أمينة عبد العال
أعلن المركز الوطني للأرصاد في المملكة العربية السعودية عن حالة الطقس
اليوم الاثنين 10 مايو ، محذرا سكان مكة المكرمة
والمدينة المنورة
من الطقس.
وأشار المركز في التقرير الذي أصدره إلي أنه سيكون هناك سحب رعدية ممطرة
مصحوبة برياح نشطة علي مناطق نجران و جازان و عسير والباحة ومكة المكرمة
و المدينة
المنورة والقصيم و الرياض و حائل و تبوك و الحدود الشمالية .
ولفت التقرير إلي أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون شمالية
غربية إلى جنوبية غربية على الجزء الشمالي والأوسط وتكون جنوبية إلى جنوبية غربية على
الجزء الجنوبي بسرعة 14-36 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف ، وحالة
البحر خفيف إلى متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية
غربية الى غربية بسرعة 14-36 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة
البحر خفيف إلى متوسط الموج.