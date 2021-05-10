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الأرصاد تحذر سكان مكة المكرمة والمدينة المنورة من طقس اليوم

ارشيفية
ارشيفية
Native
الإثنين، 10-05-2021 10:26 ص متابعات- أمينة عبد العال
أعلن المركز الوطني للأرصاد في المملكة العربية السعودية عن حالة الطقس اليوم الاثنين 10 مايو ، محذرا سكان مكة المكرمة والمدينة المنورة من الطقس.
وأشار المركز في التقرير الذي أصدره إلي أنه سيكون هناك سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة علي مناطق نجران و جازان و عسير والباحة ومكة المكرمة و المدينة المنورة والقصيم و الرياض و حائل و تبوك و الحدود الشمالية .
ولفت التقرير إلي أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون شمالية غربية إلى جنوبية غربية على الجزء الشمالي والأوسط وتكون جنوبية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 14-36 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف ، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية الى غربية بسرعة 14-36 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.
 

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