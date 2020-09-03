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اكتشفت خيانته..عروس تنتقم من عريسها في الزفاف بطريقة صادمة(صور)

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اكتشفت خيانته..عروس تنتقم من عريسها في الزفاف بطريقة صادمة(صور)

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حفل زفاف
 
الخميس، 03-09-2020 08:41 م محمد فضل - متابعات

قررت عروس الانتقام من عريسها على طريقتها، بعد أن اكتشفت خيانةه لها قبل يوم من حفل الزفاف حيث قررت فضحه أمام الجميع في زفافهما.
وبحسب ما ورد في تقرير لصحيفة "The Sun" البريطانية نُشر اليوم، الخميس، فإن العروس كانت قد اكتشفت خيانة خطيبها في الليلة التي سبقت الموعد المقرر لزواجهما، وقررت اللجوء إلى هذه الطريقة لمعاقبته على خداعه وخيانةه لها.
وكانت العروس، التي أشير إليها باسم مستعار "كايسي"، قد كشفت عن تفاصيل تجربتها في مقال شخصي نُشر على موقع إلكتروني أسترالي يهتم بتقديم نصائح عن العلاقات العاطفية والزوجية، حيث أوضحت أنه أثناء تواجدها في غرفة فندق في الليلة السابقة لحفل زفافها، تلقت رسالة مفاجئة على هاتفها المحمول، وكانت هذه الرسالة من رقم مجهول وتضمنت مجموعة من الـ"screenshots" لمحادثات بين خطيبها وعشيقته وكذلك صور لهما معًا، بالإضافة إلى جملة واحدة: "أنا لن أتزوج شخصًا مثله.. ماذا عنك؟".
وانفجرت العروس في البكاء وتجمعت حولها صديقاتها لمحاولة تهدئتها، لكن على الرغم من أن نصيحة صديقاتها لها في تلك اللحظات كانت الاتصال بخطيبها الخائن على الفور وإلغاء حفل الزفاف، إلا أن العروس قررت التمهل قبل الإقدام على أي خطوة، وبعد ذلك توصلت إلى فكرة مبتكرة للانتقام منه، وأخبرت صديقاتها أنها تنوي فضحه أمام العائلة والأصدقاء.
وبالفعل توجهت إلى مكان إقامة الحفل بفستان زفافها الأبيض وقبيل بدء مراسم عقد القران قرأت رسائل خطيبها إلى عشيقته أمام كافة المدعوين.
وأوضحت العروس في مقالها الشخصي أن عريسها لم يجد أمامها أي خيار آنذاك سوى مغادرة حفل الزفاف في هدوء، في حين أقامت هي وصديقاتها حفلًا لا يُنسى بحسب وصفها.



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