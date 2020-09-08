اكتشفت خيانة زوجها.. فنشرت ملصقات بالشوارع تفضحه

الثلاثاء، 08-09-2020
09:19 م
فتحي مجدي
انتقمت زوجة من زوجها، بعد أن اكتشفت خيانة
ه لها من خلال وضع ملصقات
له "في جميع أنحاء المدينة".
وأظهرت الملصقات
التي نشرت في أحد أحياء ولاية فرجينيا، صورة عائلية بها دائرة حمراء حول الزوج، إلى جانب زوجته وطفليه، لتحذير جيرانه من الزوج "الغشاش".
وقالت في النص المرفق بالصورة، إن الزوج تخلى عن زوجته وأطفاله في نيويورك، وأشارت إلى أنه "لا يزال متزوجًا ويعيش مع امرأة أخرى".
وكتبت: "الشرطة: الرجاء ذكره بتهمة الزنا - فئة 4 جنحة حسب قانون فرجينيا".
وقال مستخدم على منصة "ريديت" الاجتماعية، إن الملصقات
قد تم إزالتها في اليوم التالي.
لكن البعض تساءل عن تصرفات الزوجة، فكتب: "لماذا تضع صور الأطفال على الملصقات
؟! افعل ذلك مع هذا الحثالة إذا كنت ترغب في ذلك".
وأضاف: "بالنظر إلى صور الأطفال هناك، أنا متأكد من أنهم تعرضوا بالفعل للجحيم من قبل والديهم. فهمت، عاشق محتقر، لكن الأطفال؟ حقًا؟".
وكتب آخر: "لن أفعل هذا مطلقًا في كلتا الحالتين، لكن لا يمكنني أن أفهم سبب عدم قيامها بالتقاط صورة عملاقة له. أفهم أنها تريد التأكيد على التخلي عن عائلته، لكنني أشعر بأن كانت الكلمات كافية: والدي خدعنا وتركنا من أجل امرأة / حياة أخرى ولم أكن لأريد هذا أبدًا ...".