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اعرفها جيدًا.. شروط أداء صلاة الجمعة بالمساجد غدًا

صلاة الجمعة
صلاة الجمعة
 
الخميس، 27-08-2020 07:39 م أحمد سالم
أنهت المساجد على مستوى جمهورية مصر العربية، استعداداتها لاستقبال ضيوف الرحمن في صلاة الجمعة بدءا من الغد، وسط اشتياق كبير من مؤيدي المساجد بعد منع استمر عدة أشهر بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأكدت جميع المساجد التي ستؤدى بها الصلاة من الغد، على عدة تنبيهات أقرتها وزارة الأوقاف المصرية، تضمنت التالي:

مراعاة مسافات التباعد الاجتماعي.
الالتزام بارتداء الكمامة.
إحضار المصلى الشخصي.
فتح المساجد قبل الصلاة بعشر دقائق وغلقها فور انتهاء الصلاة.
الاقتصار على الأماكن المتاحة وفق تحقيق إجراءات التباعد الاجتماعي فقط.

تكون خطبة الجمعة في حدود عشر دقائق.
عدم فتح دورات المياه.
عدم فتح دور المناسبات.
عدم السماح بزيارة الضريح.
عدم السماح بأي مناسبات اجتماعية من أفراح أو عزاء أو نحوه.
عدم السماح بصلاة الجنائز بالمسجد.
 

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