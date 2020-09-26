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اشتعال الأزمة..الفيشاوي يطرح رمضان أرضًا بالـ"بوكس"

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رمضان والفيشاوي
السبت، 26-09-2020 05:39 م محمد فضل

يبدو أن الأزمة التي اندلعت بين الفنان محمد رمضان والفنان أحمد الفيشاوي، ستشتعل بعد طرح الشركة المنتجة لأغنية «نمبر2» للفيشاوي، البوستر الدعائي للأغنية التي ينتظر طرحها خلال الفترة القليلة المُقبلة، والتي يسخر فيها من "رمضان"، صاحب الأغنية المعروفة «نمبر وان».
وظهر أحمد الفيشاوي، على بوستر الأغنية بشكل «كاريكاتير» داخل حلبة ملاكمة، يصارع الفنان محمد رمضان، الذي ظهر برسم كاريكاتيري أيضًا، ويقوم «الفيشاوي» بـ لكم «رمضان» بالبوكس بقوة وطرحه أرضًا، في إشارة منه إلى أنه سينهي الخلاف بهزيمة الأخير.
من جهة أخرى، نشر الفنان أحمد الفيشاوي مجموعة من الصور له من داخل الاستديو أثناء تسجيل أغنية له للرد على محمد رمضان بعد خلافهما الأخير، وعلق الفيشاوي على الصور قائلا: «توطيد العلاقات المصرية الروسية للرد على المدعو نمبر وان الدنيا مولعة».
وتواصل الخلاف بين محمد رمضان وأحمد الفيشاوى بعد أن نشر الأول مقطع فيديو عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام" يعلن فيه عن أغنيته الجديدة "الدبابة" ويقول فيها: "واخد قراري ولازم أكسب أي فورة، مع اعتذاري للفيشاوي آخره معايا صورة".
وتسبب الفيديو في غضب أحمد الفيشاوى الذى قرر الرد، وذلك عبر برنامج et بالعربى فى تسجيل صوتى قائلا: "أنا في الاستوديو وأسجل أغنية (نمبر 2)، وتعليقي على اللي قاله محمد رمضان: "أنا مش هقبل اعتذارك".
واشتعلت نيران الحرب بين الفنان محمد رمضان وأحمد الفيشاوي وزوجةه منذ أواخر العام الماضي، وكان سبب إشعال فتيل الأزمة زوجة الفيشاوي بعد تعليقها المسيء لمحمد رمضان.

 

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