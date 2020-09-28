الإثنين 28 سبتمبر 2020
توقيت مصر 12:26 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

برلماني : توجيهات السيسي بصرف منحة الـ500 جنيه أقوى رد على المشككين

"فيس بوك" توجه رسالة قوية إلى " آبل "

«الحاوى» يغيب عن الأهلى أمام الترسانة

قائمة أطعمة تمنحك العمر الطويل.. تعرف عليها

"صلاح" يقود التشكيل المتوقع لليفربول أمام أرسنال

الجندي: الإخوان بيعطلوا المراكب السايرة

بشرى سارة بشأن منحة العمالة غير المنتظمة

الطفل ضحية اغتيال وزير داخلية سابق يتحدث عن الواقعة لأول مرة

«الشيخ» يهدد الأهلى بالرحيل

عاجل .. إيقاف بث قناة الزمالك

استشاري: 40% من الرجال مصابون بالضعف الجنسي

الضعف الجنسى
أرشيفية
 
الإثنين، 28-09-2020 10:09 ص إيمان هاني

أكد أحمد عادل، استشاري عقم الرجال والضعف الجنسي، أن العلاج الدوائي للضعف الجنسي لا يعني تناول منشطات جنسية لإتمام العلاقة، ولكنه علاج دوائي يستمر لفترة قد تكون طويلة.
وأضاف "عادل"، خلال حواره لبرنامج "صحتك بالدنيا"، المذاع على فضائية " سي بي سي"، أن علاج الضعف الجنسي بالحقن الموضوعي يكون في بعض الحالات التي لا تستجيب إلى العلاج الدوائي، بسبب تناول المنشطات الجنسية بصورة غير طبيبة، مشيرًا إلى أنا الحقن الموضوعي لا يؤدي إلى أي أثار جانبية، خلاف أنه سريع المفعول، ولا يتعارض مع أي أمراض.
وتابع :" كل أنواع الضعف الجنسي لها حل، مشيرًا إلى أن أي حالة الضعف الجنسي الشديد، يتم إعداد جراحة سهلة لتركيب الدعامات، موضحًا أن مضاعفات هذه الجراحة قد تكون منعدمة، وهي صالحة لأي عمر من أول 20 عامًا حتى 80 عامًا.
و أوضح، أن عدم القدرة الجنسية هي مرض، وليس عيبًا ولا يمثل نهاية العالم، لافتًا إلى أن هناك أسباب كثيرة لضعف القدرة الجنسية التي تعني عدم قدرة الرجل على القيام بالعلاقة الجنسية في أكثر من 50% من مرات اللقاء الزوجي.
وواصل حديثه قائلا :" الضعف الجنسي له الكثير من الأسباب بعضها نفسي مثل علة ليلة الزواج، مشيرًا إلى أن الأسباب العضوية للضعف الجنسي هي الأكثر شيوعًا، وقد يكون الضعف الجنسي عرض لمرض أكبر مثل السكر.
وأشار، إلى أن السكر من أشهر الأمراض التي تؤثر على العلاقة الجنسية، خلاف أمراض أخرى مثل السمنة المفرطة، وارتفاع الضعف، وعدم القيام بأي مجهود بدني، موضحًا أن 40% من الرجال على مستوى العالم يصابون بالضعف الجنسي وفقًا لبعص الإحصائيات.


 

إقرأ ايضا

ارشيفية

"فيس بوك" توجه رسالة قوية إلى " آبل "

ارشيفية

قائمة أطعمة تمنحك العمر الطويل.. تعرف عليها

حلا شيحة

أول تعليق من شيري عادل بعد أنباء ارتباط طليقها معز مسعود بـ حلا شيحة

أخبار متعلقة

أحمد العوضي وشقيق ياسمين عبد العزيز

مفاجأة تنشر لأول مرة عن ارتباط ياسمين عبد العزيز بالعوضي