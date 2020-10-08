استشاري أورام يكشف الطرق الحديثة لعلاج سرطان الثدي

الخميس، 08-10-2020
11:26 م
المصريون ـ متابعات
كشف الدكتور تامر منيع، استشاري ومدرس جراحة الأورام بالمعهد القومي للأورام بجامعة القاهرة، أن الحصول على عينة من ثدي المرأة يمثل أهم عامل لعلاج سرطان الثدي
، حيث إنه يمكن من خلال هذه العينة التعرف على نوع السرطان، وبالتالي تحدد أفضل أنواع العلاج سواء كان الكيماوى، أو إجراء عملية لإزالته، أو غير ذلك من طرق المواجهة.
وتابع «منيع»، خلال حواره ببرنامج «عيادة ten»، الذي تقدمه إيريني نجيب ورنا الدويك وعمرو عباسي، على فضائية «ten»، مساء الخميس : هناك طرق للعلاج الطبيعى وقد تأتي بنتيجة جيدة في علاج السرطان، لكنه لا يحقق النتائج المرجوة عند الإصابات الشديدة، مشيرا إلى أن هناك طرق جديدة لاستئصال الورم السرطاني من الثدي
، وفي نفس الوقت تحافظ على شكل الثدي
.