الثلاثاء، 13-10-2020
07:05 م
المصريون
أكد الدكتور
وليد الدالى أستاذ جراحات الأوعية الدموية
وعلاج القدم السكرى بجامعة القاهرة، أن
تصلب الشرايين
هو مرض شائع في الشرايين يحدث بسبب تراكم الدهون والكوليسترول
والمواد الأخرى الموجودة على جدران الشرايين، حيث ان الشرايين هي الأوعية الدموية
التي تنقل الأكسجين والدم الغني بالمغذيات من القلب إلى جميع مناطق الجسم.
وقال الدكتور وليد الدالى أن مرض انسداد الشرايين
الطرفية المعروف أيضا بأمراض الأوعية الدموية
الطرفية أو تصلب الشرايين
الطرفية،
هو أحد الأمراض التي يمكن أن تحدث في الشرايين الطرفية مثل الساقين أو الذراعين،
ويرجع هذا الانسداد إلى حدوث تصلب في الشرايين حيث تتراكم الدهون والكوليسترول
ومواد أخرى على جدار الشريان مما يضعف من تدفق الدم إلى الساقين.
وأضاف الدكتور وليد الدالى أن علاج انسداد الشرايين
الطرفية يهدف بشكل رئيسي إلى علاج تصلب الشرايين
في الرجل والأطراف وهناك العديد
من الأساليب التي يلجأ لها الأطباء حسب كل حالة ومن ضمن هذه الطرق الأساليب ما يلي
العلاج الغير جراحي حيث يصف الطبيب بعض أنواع الأدوية التي تعمل على خفض نسبة
الكوليسترول
، والأدوية الخافضة لضغط الدم والأدوية التي تعمل على تخفيف الأعراض
والأدوية المانعة لتخثر الدم، كما يجب تغيير نمط الحياة وذلك باتباع نظام غذائي
صحي للقلب وممارسة التمارين الرياضية والإقلاع عن التدخين.
وأشار الدكتور وليد الدالى أن عملية تسليك الشرايين
الطرفية تتم باستخدام أجهزة قابلة للنفخ مثل البالونات لفتح الشرايين الضيقة، ويتم
استخدام أنواع مختلفة من البالونات في الحالات المختلفة ،مثل البالونات التي تمدد
الشرايين المفتوحة، والبالونات ذات الحواف المعدنية التي تقطع وتفكك ترسبات
الكالسيوم ، والبالونات المغلفة بالأدوية التي يمكن أن تمنع الندوب وتضييق الشريان
في المستقبل.
وأشار الدكتور وليد الدالى أثناء العملية يوجه الطبيب
قسطرة بطرف بالون صغير عبر الأوعية الدموية
إلى مكان الانسداد ثم يتم نفخ البالون
لتوسيع الشريان الذي يعيد تدفق الدم.