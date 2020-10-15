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اختبار فيروس كورونا في خمس دقائق.. اعرف الطريقة

جامعة أكسفورد تستأنف تجارب لقاح كورونا
كورونا
 
الخميس، 15-10-2020 03:19 م أحمد سالم
طور العلماء اختبارًا سريعًا للغاية للكشف عن فيروس كورونا المستجد "Covid-19" يمكنه اكتشاف الفيروس في أقل من خمس دقائق، وبهذا الشكل يمكن التوصل للمرضى ومعالجتهم بشكل أسرع من ذي قبل.

تم عمل الاختبار بواسطة باحثين من جامعة أكسفورد ويمكنه تحديد مجموعة من الفيروسات، بما في ذلك الإنفلونزا وSARS-CoV-2، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية.

وقال "نيكولاس شيالس" الذي ساعد في تطوير الاختبار: "اختبارنا أسرع بكثير من تقنيات التشخيص الحالية الأخرى؛ يمكن لتشخيص الفيروس في أقل من 5 دقائق، وذلك يوفر وسيلة استباقية للسيطرة على تفشي الفيروس".

في حين يعمل الاختبار على مسحات الحلق، ويتضمن وضع علامات سريعة على جزيئات الفيروس باستخدام خيوط قصيرة من الحمض النووي.

ويجرى استخدام مجهر لجمع صور العينة، قبل استخدام برنامج التعلم الآلي لتحديد ما إذا كان الفيروس غير موجود في العينة أم لا.

فيما قال البروفيسور "أخيل كابانيديس" من قسم الفيزياء في أكسفورد: "على عكس التقنيات الأخرى التي تكشف عن تأخر استجابة الجسم المضاد أو التي تتطلب تحضير عينة باهظة الثمن ومملة وتستغرق وقتًا طويلًا، فإن طريقتنا تكتشف بسرعة جزيئات الفيروس السليمة ؛ مما يعني أن الفحص بسيط وسريع للغاية وفعال من حيث التكلفة".

خطط الباحثون الآن لتطوير جهاز متكامل يمكن استخدامه للاختبار السريع في مواقع مثل المطارات والشركات، ويعتقدون أنها قد تكون جاهزة للبيع بحلول منتصف عام 2021.

وقالت الدكتورة "نيكول روب" وهي زميلة رسمية في الجمعية الملكية في جامعة أكسفورد والآن في كلية طب وارويك: "إن مصدر القلق الكبير لأشهر الشتاء القادمة هو الآثار غير المتوقعة للدورة المشتركة لـ SARS-CoV-2 مع الجهاز التنفسي الموسمي الآخر، لقد أظهرنا أن اختبارنا يمكن أن يميز بشكل موثوق بين الفيروسات المختلفة في العينات السريرية، وهو تطور يوفر ميزة حاسمة في المرحلة التالية من الجائحة"
 

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