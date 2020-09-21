اختبار جديد يتعرف علي جينوم الفيروس التاجي

الإثنين، 21-09-2020
10:58 ص
متابعات- أمينة عبد العال
أعلنت وزارة العلوم والتكنولوجيا في الهند
أن العلماء ابتكروا اختبار جديد
للكشف عن الفيروس التاج من خلال التعرف علي التسلسل الجينومي للفيروس .
وأشارت الوزارة ف ي بيانها إلي أن "اختبار Tata CRISPR، الذي ابتكره علماء معهد علم الجينوم
والبيولوجيا التكاملية، حصل اليوم على موافقة المراقب العام للأدوية في الهند
، بالسماح
في إنتاجه تجاريا".
وأضافت الوزارة أن هذا الاختبار يضمن دقة تفاعل البلمرة المتسلسل PCRالتقليدية بفترة زمنية أسرع وأرخص وبسهولة.
جدير بالذكر أن هذا
الاختبار الأول من نوعه في العالم، الذي يستخدم فيه البروتين Cas9 المكيف خصيصا لاكتشاف الفيروس التاجي المسبب لمرض
"كوفيد-19"، ويستخدم في هذا الاختبار أحدث تكنولوجيا لتشخيص أمراض CRISPR. وتبلغ حساسية الاختبار 96% وخصوصيته
98%.