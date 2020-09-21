الإثنين 21 سبتمبر 2020
توقيت مصر 11:34 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

سمير غانم عن أزمته الصحية : حمل كاذب

الشيوخ: البحر الأحمر لم تشهد تنمية شاملة وحقيقية إلا في عهد الرئيس السيسى

العلماء يحذرون من تأثيرات خطيرة للفيروس التاجي

أسماء حكام مباريات اليوم بالدورى

الديهى: سأذبح خروفا عن كل إخوانى تستلمه مصر

تراجع جديد في أسعار النفط

ترامب يستعين بـ 27 شاهدا لتبرئته

150 ألف سائح مهددون بالسجن في تايلاند

«موسى»: "المصريون لقنوا الإخوان أحلى قفا"

مظاهرات جديدة في القدس ضد نتنياهو

اختبار جديد يتعرف علي جينوم الفيروس التاجي

ارشيفية
ارشيفية
الإثنين، 21-09-2020 10:58 ص متابعات- أمينة عبد العال
أعلنت وزارة العلوم والتكنولوجيا في الهند أن العلماء ابتكروا اختبار جديد للكشف عن الفيروس التاج من خلال التعرف علي التسلسل الجينومي للفيروس .
وأشارت الوزارة ف ي بيانها إلي أن  "اختبار Tata CRISPR، الذي ابتكره علماء معهد علم الجينوم والبيولوجيا التكاملية، حصل اليوم على موافقة المراقب العام للأدوية في الهند، بالسماح في إنتاجه تجاريا".
وأضافت الوزارة أن هذا الاختبار يضمن  دقة تفاعل البلمرة المتسلسل PCRالتقليدية بفترة زمنية أسرع وأرخص وبسهولة.
جدير بالذكر أن  هذا الاختبار الأول من نوعه في العالم، الذي يستخدم فيه البروتين Cas9 المكيف خصيصا لاكتشاف الفيروس التاجي المسبب لمرض "كوفيد-19"، ويستخدم في هذا الاختبار أحدث تكنولوجيا لتشخيص أمراض CRISPR. وتبلغ حساسية الاختبار 96% وخصوصيته 98%.
 

إقرأ ايضا

ارشيفية

​بروتوكول تعاون بين صندوق الاستثمار الخيري لدعم ذوي الإعاقة "عطاء" و مؤسسة الحسن

وزير السياحة

خطة جديدة للسياحة لمتحف العاصمة الإدارية الجديدة

ارشيفية

العلماء يحذرون من تأثيرات خطيرة للفيروس التاجي

أخبار متعلقة

http___cdn.cnn.com_cnnnext_dam_assets_200917130331-italian-sailing-family-6

أسرة تبيع منزلها لشراء قارب وقضاء عام كامل داخل البحر

download (8)

بشري سارة.. عقار لعلاج كورونا يظهر فعالية تصل الى 100 بالمئة

بسبب التباعد الاجتماعي.. فريق كرة قدم يخسر 37- صفر (فيديو)

بسبب التباعد الاجتماعي.. فريق كرة قدم يخسر 37- صفر (فيديو)

1_Close-up-of-bride-and-groom-walking-on-path-at-the-coast

هجوم على العروس بسبب حضور الجدة المصابة بكورونا حفل الزفاف

ميادة الحناوي

ميادة الحناوي تكشف سر ابتعادها عن الساحة الفنية

ارشيفية

"رويترز" تحذر من كوارث بيئية جديدة تهدد البشرية