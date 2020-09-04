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احمي جلدك من أشعة الشمس والتجاعيد بهذه الأطعمة

ارشيفية
ارشيفية
 
الجمعة، 04-09-2020 02:42 م متابعات- أمينة عبد العال
بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة و أشعة الشمس الحارقة فإن البشرة تتعرض للضرر أكثر وبالتالي تحرص الفتيات علي استخدام الكريمات الواقية للعناية وحل مشاكل البشرة التي تتسبب فيها الشمس .
و نصحت أخصائي البشرة والتجميل بتناول الأطعمة المفيدة التي تحمي البشرة من أشعة الشمس الضارة ومن أهمها البطيخ لأنه من الأطعمة التي تحافظ علي البشرة من الشمس لاحتوائه علي مادة الليكوبين وهي مضادة للأكسدة .
كما نصح الخبراء بتناول التوت الأزرق لأنه مفيد جدا للبشرة حيث أنه يمنع تلف الجلد لاحتوائه علي كمية عالية من فيتامين سي التي تؤخر ظهور التجاعيد ، كما أن الخضروات الورقية تحتوي علي نسبة أصباغ تسمي بيتا كاروتين التي تتحول داخل أجسامنا إلي فيتامين أ وهو ضروري للحفاظ علي الجلد من أضرار أشعة الشمس والتجاعيد وسرطان الجلد ، وكذلك الشاي الأخضر الذي يجحد من تلف الجلد ويحمي من نقص الكولاجين و كذلك تناول نظام غذائي معتدل .

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