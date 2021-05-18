الثلاثاء 18 مايو 2021
توقيت مصر 11:41 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

هندية توفيت بـ "كورونا" تعود إلى الحياة قبل لحظات من حرقها

تركي آل الشيخ يرد على «إهانة» وزير خارجية لبنان والرئاسة تصدر بيانًا

فوز العتيبي تخرج عن صمتها وترد على هروبها من السعودية وزواجها

الملك سلمان يزف بشرى سارة بشأن السودان

وزير خارجية دولة عربية يصف السعوديين بـ«البدو» وعبدالرحمن بن مساعد يرد

مستشار الرئيس يكشف تطورات حالة سمير غانم ودلال عبدالعزيز

العثور على مخرج شهير مقتولًا ومُقطًا أشلاء ومفاجأة صادمة بشأن القاتل

وزيرا السياحة والطيران المدني يبحثان سبل التعاون مع دبي في لقائهم برئيس هيئة دبي للطيران

بشري سارة من المالية للمواطنين

رقم صادم لإصابات " كورونا" في الهند

ADS
 

احذر.. هذه العلامات تعني ارتفاع الكوليسترول في الدم

ارشيفية
ارشيفية
Native
الثلاثاء، 18-05-2021 08:58 ص متابعات- أمينة عبد العال
كشف أطباء متخصصون عن بعض العلامات التي تدل علي ارتفاع الكوليسترول الضار في الدم .
وأشار الأطباء إلي أن من أهم هذه العلامات هو " النتؤات الدهنية " علي الوجه في منطقة الجفون و يطلق عليها " اللويحات الصفراء" ، حسبما نشرت " صدي " .
و أضاف الأطباء  أن الدوائر البيضاء المائلة إلى الرمادي والتي تُسمى بقوس القرنية وتظهر حول قرنية العين قد تُشير إلى ارتفاع الكوليسترول في الدم لافتين إلى أن ارتفاع الكوليسترول يرجع إلى أسباب وراثية أيضاً، كما أن الإفراط في تناول الأطعمة الغنية بالدهون المشبعة وتعاطي الكحول والتدخين وقلة ممارسة الرياضة من عوامل ارتفاع الكوليسترول.
 

إقرأ ايضا

afdb8968-0243-4c23-a536-4879563a2dd0

بالصور.. هندية توفيت بـ "كورونا" تعود إلى الحياة قبل لحظات من حرقها

وزيرا السياحة والطيران المدني و رئيس هيئة دبي للطيران المدني

وزيرا السياحة والطيران المدني يبحثان سبل التعاون مع دبي في لقائهم برئيس هيئة دبي للطيران

Capture

فنانة شهيرة تثير الغضب بفيديو ساخر عن ما يحدث في فلسطين