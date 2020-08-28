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احذر من المشروبات الغازية تسبب هذه الأمراض الخطيرة

ارشيفية
مشروبات غازية
 
الجمعة، 28-08-2020 02:43 م متابعات- أمينة عبد العال
بالرغم من أن المشروبات الغازية أصبحت المشروب المفضل علي جميع الموائد إلا أن الدراسات الحديثة والأبحاث حذرت من الأضرار التي قد تصيب الجسم بسبب كثرة تناولها .
ومن أهم هذه الأضرار هي تدميرها لجهاز المناعة و تسهيلها للإصابة بالأمراض المعدية لأن الصودا تعتبر أحد المواد المؤكسدة لخلايا الجسم مما يؤثر بالسلب علي الجهاز المناعي و قدرته علي إنتاج الأجسام المضادة لمحاربة الأمراض .
و تناول المشروبات الغازية باستمرار يؤثر علي اتساع المعدة  ومع تناول كميات كبيرة من الأطعمة فتحدث الزيادة في الوزن وتراكم الدهون و يصبح الجسم عرضة للإصابة بأمراض القلب و الأوعية الدموية و السكر من النوع الثاني .
و كشفت الأبحاث أن تناول كوب أو علبة يوميا من المشروبات الغازية بانتظام تعمل علي إصابة الأشخاص بأمراض الاكتئاب و اضطرابات القلق و التوتر مقارنة بهؤلاء الذين يشربون الشاي والقهوة وعصير الفاكهة ، كما تؤثر علي وظائف المخ والذاكرة طويلة المدي لدي البالغين و تزداد فرص إصابة الدماغ بالأمراض مثل الخرف و الزهايمر .
 

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