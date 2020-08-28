احذر من المشروبات الغازية تسبب هذه الأمراض الخطيرة

الجمعة، 28-08-2020
02:43 م
متابعات- أمينة عبد العال
بالرغم من أن المشروبات الغازية
أصبحت المشروب المفضل علي جميع الموائد إلا
أن الدراسات الحديثة والأبحاث حذرت من الأضرار التي قد تصيب الجسم بسبب كثرة
تناولها .
ومن أهم هذه الأضرار هي تدميرها لجهاز المناعة و تسهيلها للإصابة بالأمراض
المعدية لأن الصودا تعتبر أحد المواد المؤكسدة لخلايا الجسم مما يؤثر بالسلب علي
الجهاز المناعي و قدرته علي إنتاج الأجسام المضادة لمحاربة الأمراض .
و تناول المشروبات الغازية
باستمرار يؤثر علي اتساع المعدة ومع تناول كميات كبيرة من الأطعمة فتحدث الزيادة
في الوزن وتراكم الدهون و يصبح الجسم عرضة للإصابة بأمراض القلب و الأوعية الدموية
و السكر من النوع الثاني .
و كشفت الأبحاث أن تناول كوب أو علبة يوميا من المشروبات الغازية
بانتظام
تعمل علي إصابة الأشخاص بأمراض الاكتئاب
و اضطرابات القلق و التوتر مقارنة بهؤلاء
الذين يشربون الشاي والقهوة وعصير الفاكهة ، كما تؤثر علي وظائف المخ والذاكرة
طويلة المدي لدي البالغين و تزداد فرص إصابة الدماغ بالأمراض مثل الخرف
و الزهايمر
.