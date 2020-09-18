احذر من التفاح .. سام إذا تناولته بهذه الطريقة

الجمعة، 18-09-2020
02:43 م
متابعات- أمينة عبد العال
بالرغم من أن التفاح
من الفاكهة المحببة التي يقبل علي تناولها الكبار
والصغار إلي جانب أنه من الفواكه الغنية بالمعادن والفيتامينات.
وحذر خبراء التغذية أنه قد يسبب أضرار إذا تم تناوله بطريقة معينة، ومن أهم
الأضرار وطرق تناولها :
قد يسبب تسمم غذائي إذا لم يتم إزالة البذور لاحتوائها علي مادة السيانيد
الضارة .
قد يسبب مضاعفات لدي مرضي الحساسية تجاه التفاح
ومنها تورم الأغشية
المخاطية بالأنف و القشعريرة وضيق التنفس .
يفضي أن يتم تناوله بعد تقشيره أو غسل الأسنان بعد تناوله حتي لا يتراكم
البلاك
علي سطح الأسنان .
يعتبر من المواد الغائية التي تسبب الاختناق عند الأطفال وكبار السن عند
تناول قطع كبيرة منه .