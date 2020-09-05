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احذر.. تنميل الفم أول علامة لهذا المرض الخطير

ارشيفية
ارشيفية
 
السبت، 05-09-2020 02:56 م متابعات- أمينة عبد العال
يعتبر مرض السكر من أكثر أمراض العصر شيوعًا على مستوى العالم، ويجب الحذر منه سواء في حالة ارتفاعه أو انخفاضه.

وأشارت الدراسات الطبية الحديثة إلى أن من أهم الأعراض التي تنبئ بالإصابة به هي:

تنميل الفم أو الشعور بوخز بسيط حول الفم
زيادة ضربات القلب
ألم بالرأس ودوخة والشعور بالغثيان
الجوع والعصبية والارتعاش
ترطيب الجلد وشحوب البشرة والعرق

وفي حالة ظهور هذه الأعراض على الشخص يجب أن يتناول وجبة خفيفة غنية بالكربوهيدرات لأنها تتحول سريعا لجلوكوز في الدم أما إذا كان الشخص لا يستطيع تناول الطعام فيجب أن يساعده آخر علي تناول العسل لرفع مستوي السكر ومتابعة حالته بقياس مستوي السكر من حين لآخر حتى يرتفع لمعدله الطبيعي، ويجب في البداية استشارة الطبيب واتباع تعليماته.

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