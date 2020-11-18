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احذر.. تناول بيضة واحدة يوميًا يصيبك بمرض خطير

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بيضة
 
الأربعاء، 18-11-2020 11:54 ص المصريون

كشفت دراسة جديدة أن تناول بيضة واحدة فقط في اليوم يزيد من خطر الإصابة بمرض السكري النوع 2 بنسبة 60٪.
ووجد الباحثون الأستراليون الذين درسوا عينة من 8545 من البالغين الصينيين، علاقة إيجابية بين ارتفاع استهلاك البيض ومستويات السكر في الدم لدى البالغين الصينيين،
وأشارت الدراسات السابقة إلى أن تناول البيض يمكن أن يمنع مرض السكري، ما يضيف مزيجا محيرا من المؤلفات العلمية إلى الجدل.
ويشير البحث الجديد إلى أن الاستهلاك المنتظم لبيضة في اليوم – سواء مسلوقة أو مقلية – يجعلك أكثر عرضة للحالة التي تحدث عندما يكون سكر الدم مرتفعا جدا.
وقالت معدة الدراسة الدكتورة مينغ لي، في جامعة جنوب أستراليا: “النظام الغذائي عامل معروف وقابل للتعديل يساهم في ظهور مرض السكري النوع الثاني، لذا فإن فهم مجموعة العوامل الغذائية التي قد تؤثر على الانتشار المتزايد للمرض أمر مهم”.
وفي حين أن العلاقة بين تناول البيض ومرض السكري غالبا ما تكون موضع نقاش، إلا أن هذه الدراسة تهدف إلى تقييم استهلاك البيض على المدى الطويل للبيض ومخاطر الإصابة بمرض السكري.
وركزت الدراسة بشكل خاص على الأشخاص في الصين، الذين مروا بمرحلة انتقالية بعيدا عن النظام الغذائي التقليدي الذي يشتمل على الحبوب والخضروات، إلى نظام غذائي أكثر معالجة يتضمن كميات أكبر من اللحوم والوجبات الخفيفة والبيض، وفقا للدكتور لي.
 

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