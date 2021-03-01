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احذر.. تغير لون أظافرك علامة على الإصابة بمرض خطير

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أظافر
 
الإثنين، 01-03-2021 10:58 ص محمد فضل- متابعات

كشفت دراسات طبية أن التغييرات في شكل الأصابع يمكن أن تؤدي إلى الإصابة بمرض خطير يهدد الحياة.
والمقصود هنا، ما يعرف بـ”عصي الطبل” أو “أصابع أبقراط”، حيث تنتفخ الأصابع بالإضافة لتشوهات تصيب شكل الأظافر.
ويكتسب الجلد الموجود بين الأظافر والعظم الرئيسي شكلا اسفنجينيا، وعند الضغط على قاعدة الظفر، يكون هناك شعور بحركة صفيحة الظفر.
وبحسب “سبوتنيك” ذكرت صحيفة “إكسبريس”، نقلا عن بيان مؤسسة Roy Castle Foundation لمكافحة سرطان الرئة، فإن هذه العلامات تنذر بالإصابة بمرض سرطان الرئة.
وينصح الخبراء بالاهتمام بعلامات السرطان الشائعة الأخرى، كضيق التنفس ونفث الدم وفقدان الشهية والوزن.
 

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