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احذر .. آلام الظهر تنذر بالإصابة بالسرطان في هذه الحالة

احذر .. آلام الظهر تنذر بالإصابة بالسرطان في هذه الحالة

ارشيفية
ارشيفية
الأربعاء، 23-09-2020 12:35 م متابعات- أمينة عبد العال
حذرت دراسة حديثة من العديد من الأعراض غير العادية التي تنذر بتطور الأنسجة والخلايا السرطانية.
وأشارت الدراسة إلي أن آلام الظهر تشير إلي تطور سرطان البنكرياس، حسبما أعلن مركز أبحاث السرطان في المملكة المتحدة .
ولاحظ الأطباء أنه من السهل الخلط بين سرطان البنكرياس و أمراض الفقرات بسبب خصوصيات موقع هذه المنطقة من الجسم حيث إنه في هذه الحالة يبدأ الألم من البطن ثم ينتشر إلي الظهر .
و أشار الخبراء إلي أنه إذا زاد الألم عند اتخاذ وضعية الوقوف ويقل عند الجلوس وقد تزداد الحالة بعد تناول الطعام فكل هذا سببه تلف الأعصاب .
 

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