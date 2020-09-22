احذري.. هذه أسباب الهالات السوداء

الثلاثاء، 22-09-2020
02:54 م
متابعات- أمينة عبد العال
تعتبر منطقة الجلد أسفل العين من أكثر المناطق حساسية في جسم الإنسان وهي
عرضة لظهور الهالات السوداء
التي تجعل الوجه يبدو مرهق ومتعب .
و أكد موقع " ذا هيلث سايت " أن الهالات السوداء
أسفل العين تشير إلي وجود مشاكل صحية في الجسم .
وأشار الموقع إلي أن هناك العديد من العوامل التي تسهم في ظهور الهالات
السوداء من أهمها عوامل وراثية و الشيخوخة والإجهاد العقلي والبدني و التغيرات الهرمونية ونقص التغذية و قلة
النوم وكذلك التعرض المفرط لأشعة الشمس التي تحفز الجسم علي إنتاج المزيد من
الميلانين الذي يمنح البشرة لونها ويسبب ظهور الهالات السوداء
.
و أضاف الخبراء ألي أنه مع التقدم في العمر يصبح الجلد رقيق ويفقد جهونخ
والكولاجين وهو ما يجعل الأوعية الدموية ذات لون أزرق محمر تحت العين ، كما أن
الجفاف يمكن أن يؤثر و كذلك فقر الدم و بعض أنماط الحياة والعادات الغير صحيحة .
ونصح الخبراء ببعض الإرشادات التي يجب إتباعها لتقليل الهالات ومن أهمها :
الحصول علي قسط كافي من النوم و إزالة مكياج العين يوميا ، وبطريقة لطيفة
وخفيفة ، وتناول كمية كافية من السوائل
.