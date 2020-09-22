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احذري.. هذه أسباب الهالات السوداء

ارشيفية
ارشيفية
الثلاثاء، 22-09-2020 02:54 م متابعات- أمينة عبد العال
تعتبر منطقة الجلد أسفل العين من أكثر المناطق حساسية في جسم الإنسان وهي عرضة لظهور الهالات السوداء التي تجعل الوجه يبدو مرهق ومتعب .
و أكد موقع " ذا هيلث سايت " أن الهالات السوداء أسفل العين  تشير إلي وجود مشاكل صحية في الجسم .
وأشار الموقع إلي أن هناك العديد من العوامل التي تسهم في ظهور الهالات السوداء من أهمها عوامل وراثية و الشيخوخة والإجهاد العقلي  والبدني و التغيرات الهرمونية ونقص التغذية و قلة النوم وكذلك التعرض المفرط لأشعة الشمس التي تحفز الجسم علي إنتاج المزيد من الميلانين الذي يمنح البشرة لونها ويسبب ظهور الهالات السوداء .
و أضاف الخبراء ألي أنه مع التقدم في العمر يصبح الجلد رقيق ويفقد جهونخ والكولاجين وهو ما يجعل الأوعية الدموية ذات لون أزرق محمر تحت العين ، كما أن الجفاف يمكن أن يؤثر و كذلك فقر الدم و بعض أنماط الحياة والعادات الغير صحيحة .
ونصح الخبراء ببعض الإرشادات التي يجب إتباعها لتقليل الهالات ومن أهمها :
الحصول علي قسط كافي من النوم و إزالة مكياج العين يوميا ، وبطريقة لطيفة وخفيفة ، وتناول كمية كافية من السوائل .

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