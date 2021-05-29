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احذري.. عقار تتناوله الحامل يؤدي إلى إصابة الطفل بالتوحد

ارشيفية
ارشيفية
Native
السبت، 29-05-2021 09:51 م محمد فضل
كشفت دراسة إسبانية حديثة أن تناول عقار “تايلينول” أثناء فترة الحمل، يؤدي لإصابة المواليد كشفت دراسة إسبانية حديثة أن تناول عقار “تايلينول” أثناء فترة الحمل، يؤدي لإصابة المواليد بالتوحد.

وأوضحت الدراسة ما وصفته بـ”الارتباط المحتمل” بين تناول النساء الحوامل اللائي يستخدمن عقار “الأسيتامينوفين” المعروف بالاسم التجاري “تايلينول”، وهو أحد أكثر مسكنات الألم شيوعاً في العالم، وإصابة أطفالهن بالتوحد أو اضطراب نقص الانتباه مع فرط النشاط.

ووجد الباحثون أن الأطفال الذين تعرضوا أثناء الحمل للأسيتامينوفين كانوا أكثر عرضة بنسبة 19% للإصابة بمرض التوحد، وأكثر عرضة بنسبة 21% لإظهار علامات اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه.بالتوحد.

وأوضحت الدراسة ما وصفته بـ”الارتباط المحتمل” بين تناول النساء الحوامل اللائي يستخدمن عقار “الأسيتامينوفين” المعروف بالاسم التجاري “تايلينول”، وهو أحد أكثر مسكنات الألم شيوعاً في العالم، وإصابة أطفالهن بالتوحد أو اضطراب نقص الانتباه مع فرط النشاط.

ووجد الباحثون أن الأطفال الذين تعرضوا أثناء الحمل للأسيتامينوفين كانوا أكثر عرضة بنسبة 19% للإصابة بمرض التوحد، وأكثر عرضة بنسبة 21% لإظهار علامات اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه.
 

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