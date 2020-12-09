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احذري.. الهاتف ينهى حياة فتاة أثناء الاستحمام

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ارشيفية
 
الأربعاء، 09-12-2020 03:15 م المصريون

فقدت فتاة تبلغ من العمر 24 عامًا حياتها بسبب شاحن الهاتف الذكي، أثناء تواجدها داخل حوض الاستحمام الخاص بها، بعد أن صُعقت بالكهرباء بشاحن iPhone الذي سقط في الماء.
تم العثور على "أوليسيا سيمينوفا" صاحبة الـ 24 عامًا، شاحبة من قبل رفيقتها في الشقة في منزلهما في روسيا، بينما كان هاتفها الذكي يطفو في الحوض، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.
وقالت رفيقتها "داريا" المفزوعة من مشهد صديقتها "أوليسيا" لخدمات الطوارئ: "صرخت وقمت بإخراجها من حوض الاستحمام لإنقاذها، لكنها كانت شاحبة، ولم تتنفس ولم تظهر عليها علامات الحياة".

فيما أضافت "داريا": "كنت خائفة جدًا.. عندما لمستها، وأصبت بصدمة كهربائية، كان هناك هاتف ذكي في الماء، كان يشحن"، وأكدت الشرطة أن أوليسيا، التي كانت تعمل في متجر للملابس، قامت بتوصيل هاتفها iPhone 8 بالتيار الكهربائي عندما سقط في الماء وصعقها بالكهرباء.

وأصدرت وزارة الطوارئ الروسية تحذيرا بعد المأساة هو الأحدث من بين عدد من القتلى في البلاد، وجاء في بيانها: "تذكرنا المأساة مرة أخرى بأن الماء والأجهزة الكهربائية المتصلة بالتيار الكهربائي غير متوافقين.. الأمر نفسه ينطبق على أي جهاز محمول."

كما جاء في البيان: "إذا أغرقت هاتفًا ذكيًا، فإن أسوأ شيء هو تلفه.. ولكن عندما يتم توصيله بالكهرباء فإننا نرى ما هي العواقب."

ليست مأساة حوض الاستحمام الأولى التي تحدث بسبب شحن جهاز محمول، ففي أغسطس الماضي، توفيت طالبة روسية "آنا ك." في الـ  15 عامًا ، في موسكو بعد إصابتها بصدمة كهربائية في حمامها.


في العام الماضي تعرضت "ليليا نوفيكوفا" نجمة البوكر المعروفة دوليًا ، للصعق بالكهرباء في حمامها العام الماضي.

وكانت الفتاة البالغة من العمر 26 عامًا ، الحاصلة على شهادة جامعية في الهندسة من الدرجة الأولى في الرياضيات ، في المنزل بمفردها عندما توفيت.

 

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