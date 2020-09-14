اتصالات هاتفية للعناني مع نظيريه السوداني والسعودي

الإثنين، 14-09-2020
02:00 م
متابعات- أمينة عبد العال
استكمالا للاتصالات الهاتفية التي يجريها الدكتور خالد العناني
وزير السياحة
والآثار مع نظرائه من وزراء السياحة
بالدول المختلفة، أجرى الدكتور خالد
العناني اتصالا هاتفيا مع السيد فيصل محمد صالح وزير الثقافة والإعلام والسياحة
بالسودان
، حيث بحثا تعزيز سبل التعاون في مجال السياحة
والآثار بين البلدين خلال الفترة القادمة.
وخلال الاتصال تم مناقشة عدد من المقترحات الخاصة بتبادل
الخبرات في مجال حفظ وترميم الآثار وتطوير المواقع الأثرية والمتاحف وتدريب شباب الأثريين
والمرممين، بالإضافة إلي دفع الحركة السياحية بين البلدين .
كما أجري الدكتور خالد العناني اتصالا هاتفيا أخر مع نظيره
السعودي السيد أحمد بن عقيل الخطيب وزير السياحة
بالمملكة العربية السعودية، حيث ناقشا
تعزيز سبل التعاون في مجال العمل الأثري والسياحي، كما بحثا آليات جديدة للعمل على
تنشيط الحركة السياحية بين البلدين.