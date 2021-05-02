ابنة فنان شهير: أفضل ممارسة العلاقة مع أكثر من شخص في وقت واحد

الأحد، 02-05-2021
01:06 م
المصريون
استضافت الممثلة جادا بينيكت سميث ابنة
ها ويلو سميث للحديث
حول مصطلح Polyamory ما يعني إقامة علاقة
حميمية مع أكثر من شخص واحد
في الوقت نفسه وذلك لأن ويلو تحب ممارسة هذا النوع من العلاقات الحميمة.
وكشفت ابنة ويل سميث
البالغة من العمر 20 عاماً أنها تستمتع
بممارسة العلاقة
الحميمة مع عدة شركاء مشيرة ان الامر يكون بموافقة جميع الاطراف وقالت
: "مع تعدد العلاقات أشعر بان الأساس الرئيسي هو الحرية حيث ان تكون قادراً على
إنشاء أسلوب علاقة
يناسبك وليس مجرّد الدخول بالعلاقة
".
وتابعت : "أنا احب الرجال والنساء على حد سواء ولذا
أود أن يكون هناك رجل واحد وامراة واحدة فانا لست من النوع الذي يبحث باستمرار عن تجارب
جنسية جديدة".