الثلاثاء 18 مايو 2021
توقيت مصر 21:06 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

شاهد.. لحظة سقوط صاروخ للمقاومة على برج ضخم في قلب إسرائيل

السعودية والإمارات تتخذان قرار تجاه لبنان ردًا على إهانة وزير الخارجية

منة عرفة تعلن خطوبتها على هذا الفنان بعد أيام من خطوبة علي غزلان

مفاجأة.. مرتضى منصور ونجليه يخوضون انتخابات الزمالك

يديعوت أحرونوت تكشف حجم القتلى والمصابين الإسرائليين اليوم

مبادرة "السيسي" لإعادة إعمار غزة.. ماذا قال شيخ الأزهر عنها؟

إسرائيل تعلن سقوط 150 شهيدًا من حماس و25 من حركة الجهاد

غرق 57 شخصًا في تحطم مركب هجرة غير شرعية قُبالة تونس

والدة المتهمين في «فيديو الكفن» تفجر مفاجأة أمام النيابة

500 مليون دولار.. السيسي يوجه بإعادة إعمار غزة

ADS
 

ابنة عمرو دياب تعلن إصابتها بهذا المرض

ExtImage-965704-1168022528
ا
Native
الثلاثاء، 18-05-2021 01:04 م

كشفت جنا دياب، إبنة الفنان المصري عمرو دياب، معاناتها من إضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه (ADHD) ، وطلبت من متابعيها عدم الاستسلام وتعزيز الثقة بأنفسهم وأنهم قادرون على تنفيذ خطوات كبيرة في ما يخص حياتهم، بغض النظر عن المعاناة التي يعيشونها، مؤكدة على قدرتهم على مواجهة هذا الأمر.
وكتبت إبنة دياب في رسالتها والتي نشرتها على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي: “أنا جنى دياب، لقد بدأت دراستي في مدرسة كوينز جيت منذ الصف الثامن وللأسف نُصحت بمغادرتها في السنة الثانية عشرة، بسبب تشخيصي باضطراب نقص الانتباه مع فرط النشاط".
وأضافت: "لقد عانيت كثيرًا من الناحية الأكاديمية بسبب اضطراب نقص الانتباه مع فرط النشاط، والذي لم يتم تشخيصي به خلال ذلك الوقت، فقد كنت أجد صعوبة بالغة في التركيز، ولم أكن استطيع تسليم واجباتي في الوقت المحدد، حتى أن أسئلة الامتحانات كنت أقرأها بشكل غير صحيح، وكان الاساتذة ينصحوني بأخذ وقتي في قراءة الأسئلة في الأيام القادمة”.
وتابعت جنا: “حتى خلال الحصص الصيفية كنت أشاهد الطلاب مستمتعين ويسجلون الملاحظات، لكنني لم أكن مثلهم، وكنت دائماً ما أطلب منهم إعادة شرح ما تم شرحه، ولم أقصد حينها إلهاء الطلاب أو الكسل، بل كان السبب اضطراب نقض الانتباه مع فرط النشاط".
 

إقرأ ايضا

afdb8968-0243-4c23-a536-4879563a2dd0

بالصور.. هندية توفيت بـ "كورونا" تعود إلى الحياة قبل لحظات من حرقها

وزيرا السياحة والطيران المدني و رئيس هيئة دبي للطيران المدني

وزيرا السياحة والطيران المدني يبحثان سبل التعاون مع دبي في لقائهم برئيس هيئة دبي للطيران

ارشيفية

احذر.. هذه العلامات تعني ارتفاع الكوليسترول في الدم

أخبار متعلقة

medium_2021-03-29-e67ac7b4ec

ابنة فنان شهير: أفضل ممارسة العلاقة مع أكثر من شخص في وقت واحد