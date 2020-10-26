ابنة رجاء الجداوي ترد على سبب دخول الحشرات قبرها

الإثنين، 26-10-2020
03:26 م
محمد فضل
ردت أميرة مختار
، ابنة الفنانة الراحلة رجاء الجداوي
، على
شكاوي بعض المغردين من الإهمال الشديد ودخول الحشرات
إلى قبر والدة
ها، ما جعل
البعض يتسائل عن دور ابنتها في إصلاح قبر
ها وتنظيفه.
وقالت إحدى المتابعات في تعليق على صورة للفنانة رجاء الجداوي
نشرتها ابنتها أميرة مختار
، عبر حساب والدة
ها على
"إنستجرام"،:"الله يرحمها، معلش يا أميرة تقبلِي مني الكلمتين، أنا
دخلت على فيديو طلعلي المدفن بتاع مدام رجاء، هو ماله المدفن مكسر وكأنه صار له
سنين، ومكسور على الجنب وفيه فتحة كبيرة وتدخل فيه الحشرات
، والله حزنت لأننا
نحبها وفنانة شيك وكل العالم حزن عليها، وهي صارت بتهم كل الناس، يا ريت يترتب
المدفن ويكون يليق بفنانة قديرة، وأنا أستسمحك يا أميرة لو تدخلت بس حزنت عليها
ياريت نأخذها بعين الاعتبار.. كانت كل التعليقات هي بنتها فين"؟
لترد أميرة : "بالفعل هو تحت الترميم من أكثر من سنة،
ومازال تحت الترميم والفتحة الخلفية لأن هذه المساحة سوف تؤخذ لتكملة
الشارع".
وأضافت:"أما عن سؤال أين ابنتها فأنا غير مسؤولة عن
الترميم، هناك كِبار العائلة هم المسؤولون، ومامي كانت تدير ذلك لأنها الكبيرة،
لكن المدفن ده مدفن العائلة وأنا أصغر العائلة. شكرا للأهتمام وكما كانت تقول أمي
مش مهم فوق شكله إيه، المهم منور أد إيه، اللهم أنر قبورنا جميعا".