ابنة الفنان يوسف شعبان تكشف آخر تطورات حالته الصحية
يوسف شعبان
الأحد، 28-02-202110:16 صمتابعات- أمينة عبد العال
نشرت زينب ابنة الفنان يوسف شعبان مقطع فيديو توضح فيه الحالة الصحية
لوالدها نافية الشائعات التي تم تداولها عن تدهور حالته الصحية و أنه علي جهاز
التنفس الصناعي ، مؤكدة أن حالة والدها مستقرة .
وتسببت في حالة من الارتباك مما
أثار حالة من الجدل بين الجمهور بسبب تضارب أقوالها في أكثر من لقاء إعلامي إلي جانب حديثها باللغة الكويتية ،
حسبما نشرت " مصراوي " .
يذكر أن زينب هي ابنة الفنان يوسف شعبان من زوجته الكويتية .