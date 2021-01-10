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ابنة أحلام تثير الجدل في أول ظهور لها

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أحلام
 
الأحد، 10-01-2021 06:47 م محمد فضل

خطفت «لولوة» ابنة الفنانة الإماراتية أحلام، من زوجها بطل الرالي القطري مبارك الهاجري، الأنظار في أول ظهور لها، بعد تداول صورة مع والدتها.
وظهرت الفنانة أحلام مرتدية الحجاب في الصورة، ومحتضنة ابنةها "لولوة"، حيث نالت الصورة نصيباً كبيراً من التفاعل، إذ سرقت لولوة الأضواء من والدتها، فيما أشار عدد كبير من المتابعين إلى تغيّر ملامحها التي زادت حسناً وجمالاً.
وتغزل في جمالها كثيرين على مواقع التواصل الاجتماعي، مشيدين بظهورها.
على الجانب الآخر، كانت أحلام نشرت فيديو لها وهي تتلقى جرعة اللقاح الخاص بكورونا، بداية شهر أكتوبر الماضي، موضحة أنها ستخضع للثانية بعد شهر، مشيرة إلى أن سبب عزمها اتخاذ هذه الخطوة الجريئة والصعبة للغاية إيمانها وثقتها بالقطاع الطبي الإماراتي، وتقديرها الجهود المبذولة من قبل حكومة دولتها.
A post shared by احلام الشامسي👸🏻الملكة👸🏻 (@ahlamalshamsi4)
 

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