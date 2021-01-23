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ابتعد عن الشيخوخة ولا تتناول اللحوم بهذه الطريقة

ارشيفية
ارشيفية
 
السبت، 23-01-2021 02:31 م متابعات- أمينة عبد العال
تعتبر اللحوم من الوجبات الأساسية علي الكثير من موائدنا خاصة لأنها غنية بالبروتين وتمد الجسم بالفيتامينات لكن الدراسات الحديثة أشارت إلي أن هناك خطورة من الإكثار في تناولها علي الجسم .
و أشار الباحث الكندي ، روي يونج، عميد كلية العلوم بالجامعة الكندية إلي أنه يتوجب علينا أن ننتبه إلي البروتينات التي نتناولها حتى و إن كانت مفيدة ، لافتا إلي الأثر السلبي غير المرغوب بسبب مادة " هيدروجين السولفيد " الذي تجبر البروتينات الجسم علي انتاجه وهو له رائحة سيئة شبيهة بالبيض الفاسد .
و أضاف أن الجسم يحتاج إلي هذا الغاز ولكن بكميات محدودة وهو ما يعني أن  الإكثار من تناول اللحوم يزيد أفرازه ، لافتا إلي أن هناك اضطرابات صحية كثيرة تحدث في الجسم عند التقدم في العمر مثل الكوليسترول وضغط الدم .
و أشارت الأبحاث إلي أن التقليل من بعض المواد الغذائية يساعد علي بقاء الإنسان في حالة أفضل عندما يتقدم في العمر ، لافتة إلي أنه من الأفضل الحصول علي البروتينات من الأغذية النباتية .
 

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