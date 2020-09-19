إيمي سمير غانم تكشف سر غيابها عن الساحة الفنية

السبت، 19-09-2020
12:32 م
إيمان هاني
كشفت
الفنانة إيمي سمير غانم، سبب غيابها عن الساحة الفنية في شهر رمضان الماضي، قائلة
:"بسبب كورونا، ولما تمشي بقي هرجع أعمل أعمال فنية ويارب تمشي بسرعة".
وهنأت
الفنانة إيمي سمير غانم، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان
، مقدم برنامج
"مساء دي إم سي
"، المذاع عبر فضائية "دي أم سي"، زوجها الفنان
حسن الرداد، على فيلمة الجديد تؤم روحي، مؤكدة أنه يعد من أفضل الأعمال التي قدمها
خلال الفترة الأخيرة.
وقالت
غانم، إن حسن الرداد يليق في كل الأدوار، معقبة
:"أحب اتفرج عليه وعلى كل الأدوار التي يقدمها، وبحبه حسن الرداد يشتغل في كل
الأدوار".