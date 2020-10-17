إعلامي : تهديد والدي بقتل أمي بالسكينة مشهد لا أنساه

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السبت، 17-10-2020 01:22 م إيمان هاني

استرجع الإعلامي محمود سعد ذكريات حياته مع والده ووالدته خلال فترة الستينيات، قائلًا :"إن مشهد رفع والدي السكينة على والدتي في المطبخ وتهديدها بالقتل منظر لم أستطع نسيانه أبدًا".
وأضاف خلال قناته الرسمية على موقع الفيديوهات القصيرة "يوتيوب"، قائلا : "خلال عودتي للمنزل سمعت صريخ خارج من البيت وجدت المنظر دا أمام عيني"، معقبا : "رغم إن والدي كان راجل مهندم ورقيق ويتعامل بإحسان ولم أرى منه أي أمور طائشة لا قبل هذا المشهد ولا بعده إلا أنني لم أتفهم الموقف ولم أعرف ما الدافع لفعلته حتى هذه اللحظة".
وتابع:" مشهد السكينة ظل ملازمًا معي وأراه في المطبخ منذ حدوثه في فترة الستينيات حتى عام 2014 حيث تزوجت بنفس شقة والدي، ورغم تغيير المطبخ والحمام أكثر من مرة إلا أنه التصق بذاكرتي".


 

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