إصدار مجموعة من الميداليات التذكارية لمدينة القاهرة التاريخية في عيدها الـ ١٠٥٠

الأربعاء، 09-12-2020
02:48 م
متابعات- أمينة عبد العال
في إطار الاحتفال بمرور ألف وخمسون عاما على تأسيس مدينة
القاهرة
التاريخية وبالتعاون بين وزارة السياحة
والآثار، ومصلحة الخزانة العامة وسك
العملة، والقاهرة
التاريخية، أصدرت مصلحة الخزانة العامة وسك العملة مجموعة من الميداليات
التذكارية التي تحتفي بالقاهرة
التاريخية وذلك بالمواكبة أيضا مع اختيارها عاصمة للثقافة
والحضارة الإسلامية لعام 2020
وأوضحت إيمان زيدان مساعد وزير السياحة
والآثار لتطوير المواقع
الأثرية، أن الميداليات تحمل صور مجموعة من الآثار الإسلامية التي تمثل علامات حضارية
في سيرة عمران المدينة، الجامع الأزهر وجامع الأقمر وقبة الأمام الشافعي وجامع السلطان
حسن وجامع محمد علي.
كما صوّر على البعض الآخر مآذن وقباب كرمز لعمارة المدينة،
بالإضافة إلى ميدالية تحمل صورة السقاء الذي حمل الماء والحياة بين أحيائها وشوارعها
.
جدير بالذكر أن مدينة القاهرة
التاريخية أحد أبرز المدن التراثية
القديمة على مستوي العالم المسجلة على قائمة التراث العالمي فهي مدينة حية غنية بآثارها
المعمارية والفنية المتلألئة الفريدة من نوعها.