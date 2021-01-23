السبت، 23-01-2021
09:53 ص
متابعات- أمينة عبد العال
تداولت مواقع التواصل الاجتماعي أنباء عن إصابة الفنان عادل إمام
بفيروس
" كورونا
" المستجد .
و علقت بعض المصادر المقربة منه في تصريحات صحفية لـ " الوطن "
بأن هذه الأنباء شائعات ولا أساس لها من الصحة ، لافتة إلي أنه منذ بدء ظهور
الفيروس وهو يتجنب التجمعات ويميل إلي العزلة و لا يزوره في منزله إلا أبنائه و
أحفاده.
وكان تغيب الفنان الكبير عن حضور جنازة بعض الفنانين ومنهم صديقه الفنان
الراحل هادي الجيار
كانت سبب كبير وراء هذه الشائعات .جدير بالذكر أن أعمال الفنان
عادل إمام
كانت مسلسل " فلانتينو " في رمضان 2020
وهو من تأليف أيمن
بهجت قمر و إخراج رامي الإمام وبطولة دلال عبد العزيز وسمير صبري و داليا البحيري
.