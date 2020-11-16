إزالة تجاعيد البشرة بهذه الوصفة البسيطة

الإثنين، 16-11-2020
02:40 م
متابعات- أمينة عبد العال
تبحث السيدات عن الطرق التي من الممكن استخدامها لإخفاء التجاعيد
أو تأخير
ظهورها ، سواء كانت من مستحضرات طبيعية أو منتجات طبية .
وأشارت الأبحاث الحديثة إلي وصفة بسيطة من خلال استخدام قشر الليمون
من
الممكن أن تساعد في تقليل التجاعيد
.
ويتم إعداد الوصفة من خلال تقشير حبتين جزر
ثم طحنهم ووضع قشر الليمون
عليهم ثم وضع 3 ملاعق من الزبادي .
وبعد خلط هذه المكونات معا يتم وضعها علي الوجه لمدة لا تقل عن 30 دقيقة ثم
يتم غسلها بالمياه و تكرر هذه الوصفة مرتين أسبوعيا .