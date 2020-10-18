الأحد، 18-10-2020
02:43 م
متابعات- أمينة عبد العال
كشفت الأبحاث الطبية أن فقدان حاسة الشم أحد أعراض الإصابة بفيروس "
كورونا" ، وحاول باحثين في الهند التوصل إلي بعض الروائح التي تكون مقياس
للإصابة بفيروس " كورونا " .
و اختار الباحثون 5 روائح متوفرة في المطبخ الهندي لإجراء الدراسة عليها
وهي " النعناع
و زيت جوز الهند
والشمر و الثوم والحبهان
، وذلك بعد تجربة 25
نوع مختلف من الروائح .
و وجد الباحثون أن وجود العجز في حاسة الشم فيما يقرب من 50% من المرضي
المصابين بفيروس " كورونا" المستجد دون أعراض كان من بين الروائح الخمسة
التي فشلوا في التعرف عليها هي النعناع
و زيت جوز الهند
، لذلك ينصح العلماء الناس
إذا كانوا يتساءلون عن إصابتهم بفيروس " كورونا" فعليهم تذوق "
النعناع
و جوز الهند
" .